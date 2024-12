Antenna 5G. Oggi l’incontro

"Un’antenna di 37 metri sopra le nostre teste". Recita così il volantino che informa tutti dell’incontro in programma per stasera. I cittadini di Filetto sono arrabbiati e molto preoccupati per il progetto che prevede la realizzazione di un’antenna 5G, in un’area data in locazione da privati cittadini, a pochi passi dal centro storico. Antenna che sarà oltre dieci metri più alta del campanile del paese. Stasera alle 21, al cinema teatro Città di Villafranca ci sarà un’assemblea pubblica aperta a tutti, per discutere del progetto. Saranno presenti esperti che forniranno informazioni sull’impatto ambientale e sulla salute di ripetitori e antenne. I lavori sono appena cominciati, per ora sono stati realizzati il basamento e il cancello, serviranno circa due mesi per avere l’opera completa. E un costo di 100mila euro. L’antenna sarà realizzata da un’azienda di Milano che lavora per le grandi compagnie telefoniche. Appena venuti a conoscenza del progetto, alcuni cittadini si sono messi in azione per informare tutti i residenti e una delegazione ha parlato col sindaco Filippo Bellesi. Tanti i motivi del "no", come l’impatto negativo sulla salute, il danneggiamento ambientale e le conseguenze sul turismo, il deprezzamento degli immobili e dei terreni.

Anche i residenti della suggestiva frazione dicono un "no" deciso all’opera. Lo hanno scritto anche su uno striscione bianco, sistemato davanti al cantiere e non escludono di dare il via anche a una raccolta di firme.

