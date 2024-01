Animazione e intrattenimento. Si cercano figure giovani

La rete Eures ed il dipartimento animazione intrattenimento di Garden Hotels - nota catena alberghiera spagnola con numerose strutture ricettive 3 e 4 stelle a Maiorca, Ibiza, Minorca e Andalusia - è alla ricerca di animatori e istruttori sportivi per la stagione estiva 2024. Per partecipare è necessario leggere i requisiti ed inviare un curriculum vitae in inglese con lettera di motivazione entro il 4 febbraio all’indirizzo email [email protected].

Si offre un contratto stagionale, della durata di 5-6 mesi secondo la normativa sindacale dell’unione albergatori delle isole Baleari: retribuzione minima euro 1.670 lordo, vitto e alloggio gratuito, assicurazione e previdenza sociale, rimborso del biglietto aereo a conclusione della stagione lavorativa. L’assunzione è preceduta da un periodo di formazione a carico di Garden hotels della durata di tre settimane circa (a partire da aprile) che permetterà al candidato di conoscere meglio la professione che andrà ad affrontare.