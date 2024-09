Andrea Nannizzi ‘vola’ e conquista un oro nel primo ‘Giro di Vinca’

Podi e piazzamenti di rilievo per il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar. Nella prima edizione del "Giro di Vinca", gara di 6,6 km. in Lunigiana, vittoria assoluta per Andrea Nannizzi, secondo posto assoluto per Nicola Vanni e Marta Micchi, vittoria di categoria per Mirco Pierotti (SM), Marco Sagramoni (SM40), Francesco Frediani (SM60), Fabrizio Santi (SM70) e Gino Cappelli (SM65), secondo posto di categoria per Lorenzo Checcacci (SM50), Michelangelo Fanani (SM55) e Flavia Cristianini (SF55), terzo posto di categoria per Enrico Piastra (SM50) e Franco Cusinato (SM60) e buone prove per Daniele Bazzicchi, Francesco Nardini, Simone Carlini, Elia Fazzini, Maurizio Folegnani, Gabriele Battelli, Enzo Russo, Dario Genovesi e Rosa Ana Sequeros Giraldez. Alla 13ª edizione della "Corri in castello", gara di 10, 1 km. sulle strade di Lari, nel pisano, vittoria assoluta per Andrea Bernardita Salas Palma, vittoria di categoria (SM40) per Dario Anaclerio (quinto assoluto) e Marco Osimanti (SM60), secondo posto di categoria per Lorena Meroni (SF45) e Flavia Cristianini (SF55), terzo posto di categoria per Arturo Sargenti (SM70) e buone prove per Juri Mazzei (ottavo assoluto), Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca, Pierangelo Simonini, Marco Mattei, Luca Lombardi, Fabio Belletti e Claudio Landucci.

ma.mu.