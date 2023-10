"Ancora chiusa la piscina coperta". Raffica di segnalazioni dei cittadini: "In corso analisi batteriologiche"

La piscina coperta di Marina di Carrara è ancora chiusa. A segnalare il ’disservizio’ è una nostra lettrice, che scrive "e anche quest’ anno arriviamo al 20 di ottobre con la piscina chiusa. La piscina ha chiuso il 15 settembre. Ogni attività sportiva riprende il primo di ottobre, ma la piscina no". La signora si chiede come mai nelle città vicine gli impianti natatori siano già operativi e non su Carrara. "I nostri ragazzi stanchi di aspettare sono andati a fare altri sport – scrive ancora –, e chi voleva fare nuoto è andato nelle piscine dei Comuni vicini, che hanno aperto puntualmente. Possibile che ad oggi l’amministrazione non sia in grado di aprirla in orario per interventi di manutenzione? Sarà che come al solito non c’è un minimo di programmazione? Perché questa situazione deve ripetersi ogni anno sempre e solo a Carrara? Quali interventi di manutenzione così lunghi possono servire in una piscina?". Perché la piscina comunale coperta è ancora chiuso ce lo spiega l’assessore allo sport Lara Benfatto.

"Gli impianti comunali secondo la legge regionale vanno svuotati una volta all’anno – dice Benfatto –. L’abbiamo chiusa a settembre e una volta svuotata abbiamo valutato gli interventi da fare. Abbiamo sostituito qualche mattonella e ritinteggiato, insomma fatto tutta una serie di lavori di manutenzione che erano necessari. Una volta finito abbiamo riempito di nuovo la vasca – prosegue Benfatto –, ma a questo punto sono necessarie delle analisi batteriologiche e di misurazione dei valori del cloro. Le analisi batteriologiche sono fondamentali per garantire ai fruitori di nuotare in sicurezza senza correre il rischio di venire contaminati da qualche batterio. Serve molta prudenza quando parliamo di rischi per la salute – conclude l’assessore allo sport –. Entro la fine della prossima settimana saremo in grado di dire quando la piscina di Marina sarà riaperta al pubblico".

Intanto su Carrara si attende il via ai lavori per risistemare la piscina comunale di via Sarteschi, chiusa da diversi anni. Entro la fine dell’anno si dovrebbe concludere il progetto definitivo per un importo complessivo di 18mila e 397 euro, in attesa che arrivino i soldi del Pnrr, che per la piscina coperta Tosi di via Sarteschi prevedono lavori per un 1 milione e ottocento mila euro. Gli interventi in programma prevedono di impermeabilizzare la vasca, interessata da una perdita d’acqua, di sistemare i cavi e l’impiantistica, inserire fonti di energia rinnovabile come pannelli solari, gli impianti dell’aria e di riscaldamento e mettere mano a tutta la manutenzione ordinaria di cui necessità la struttura.

Alessandra Poggi