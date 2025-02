"Ampliamento del porto: quali sono i veri rischi?"

"Ampliamento del porto: in vista della prossima stagione balneare, siamo molto preoccupati per i possibili scenari che possono aprirsi a discapito delle strutture ricettive costiere". Lo dichiara Andrea Genovesi, responsabile Faita Federcamping Massa. L’erosione a cui è soggetto il litorale tirrenico è un fenomeno ormai noto da decenni, in particolare nella zona di Marina di Massa, dove dagli anni Settanta ad oggi l’avanzamento del mare ha portato ad una perdita di oltre 100 metri di arenile.

Il progetto di sviluppo del porto, i cui lavori sono in corso, presenta molteplici criticità che potrebbero agevolare nuovi rischi ambientali - continua Genovesi -. L’ampliamento porterà ad un aumento del traffico marittimo e, alla luce del recente incidente che ha interessato il pontile è necessario capire quanto questo progetto influirà su possibili rischi futuri.

Queste criticità avranno inevitabilmente conseguenze sulla prossima stagione balneare - sostiene Genovesi -. Nel 2024, le strutture ricettive open air del Comune hanno registrato quasi 64mila arrivi tra turisti italiani e stranieri, per un totale di oltre 350mila presenze: numeri molto importanti che contribuiscono in maniera incisiva sulla crescita economica della nostra regione. Le condizioni attuali in cui versa il nostro litorale rischiano di non essere più appetibili per i turisti e non essere quindi scelti come meta per l’estate.

Consapevoli dell’impatto finanziario che ha l’operazione di sviluppo del porto per l’economia del territorio - conclude -, chiediamo che si faccia chiarezza sui danni ambientali che questo ampliamento ha recato, reca e recherà e che a loro volta avranno conseguenze sull’indotto delle strutture open air. Lo sviluppo del nostro territorio passa necessariamente attraverso una visione di turismo sostenibile, che tuteli sia il territorio che le aziende che operano in questa parte di costa".