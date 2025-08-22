"Ampliamento del porto. Buona notizia per Carrara"

"La decisione del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sull’ampliamento della banchina Taliercio è una buona notizia per Carrara e per tutto il nostro territorio", "certificando l’esclusione di questo progetto dal procedimento di verifica di impatto ambientale il ministero sblocca di fatto l’iter per la realizzazione di un’opera strategica consentendo al porto di Marina di Carrara di compiere un passo verso il futuro". Lo afferma la sindaca di Carrara, Serena Arrighi (foto), sul disco verde del Mase all’ampliamento della banchina Taliercio nel porto di Marina di Carrara. "Adesso aspettiamo che da Roma giungano buone notizie anche su un altro procedimento, che nulla ha a che fare con l’ampliamento della banchina Taliercio, vale a dire - sottolinea - l’approvazione del nuovo piano regolatore portuale. Lo scalo è un’infrastruttura vitale per tutta la nostra provincia, in questi anni ha conosciuto una crescita senza precedenti con importanti ricadute in tanti settori diversi. Il nuovo piano regolatore portuale è uno strumento fondamentale per continuare in questo percorso virtuoso di crescita che ora si scontra coi limiti di uno strumento urbanistico vecchio addirittura di 44 anni".