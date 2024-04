Amorese elogia il nuovo polo di Baker Hughes

"La nascita di Apuane Learning Center, il polo formativo d’avanguardia per la realtà industriale di Baker Hughes a Massa, è sinonimo oggi, così come in passato con Nuovo Pignone, di quanto sia importante per il territorio la presenza di questa realtà. Il ruolo che assume il nuovo polo è quello di continuare a rappresentare un simbolo di prospettive di sviluppo, visione e opportunità occupazionale". Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese (nella foto). "Si tratta – continua – di un progetto al quale va il nostro plauso, che supportiamo nelle sue linee guida e del quale apprezziamo il valore, constatandone l’alto potenziale in termini di positive ricadute sul nostro territorio. Augurando ad Apuane Learning Center di portare brillantemente avanti un percorso prezioso nell’investimento in formazione, ricerca e innovazione, auspico di incontrare presto il presidente per poterci confrontare, sinergicamente, su quanto possa essere realizzato".