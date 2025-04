Ammonito per stalking: 50enne perseguita ex compagna, provvedimento del Questore Allegra

Ammonito dalla polizia per stalking un uomo di anni 50. E’ responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Il provvedimento emesso dal Questore Santi Allegra si aggiunge ai 15 firmati dall’inizio dell’anno per stalking e violenza domestica. Lo scorso anno nello stesso periodo erano stati solo 2. L’ultimo di tali provvedimenti è stato emesso nei confronti di un uomo di anni 50, il quale, al termine di una relazione durata qualche mese, lo scorso ottobre, iniziava ad assumere nei confronti della ex compagna comportamenti di controllo ossessivo, ad avere atteggiamenti aggressivi, a screditarla, anche attraverso i social, fino a “pedinarla”, tanto da ingenerare nella donna un forte stato di ansia e paura per la propria incolumità, costringendola a modificare la propria quotidianità, cambiando le abitudini di vita. Dopo attenta istruttoria della Divisione anticrimine, il questore ha emesso la misura dell’ammonimento per stalking, in considerazione sia dei comportamenti persecutori dell’uomo, che della probabilità che lo stesso possa anche in futuro ripetere le condotte maltrattanti. In tale misura, il Questore invita l’interessato a tenere una condotta conforme alla legge, desistendo da qualunque ulteriore comportamento persecutorio nei confronti della vittima, avvisandolo che, qualora continui a mantenere atteggiamenti analoghi a quelli che hanno determinato l’adozione del provvedimento, sarà deferito all’autorità giudiziaria.

In particolare, tale provvedimento mira a tutelare le vittime dei reati, scoraggiando nel contesto di relazioni affettive e sentimentali contegni violenti o comunque disdicevoli, ma costituisce altresì supporto anche per il colpevole del reato in quanto è prevista la possibilità di un sostegno dei servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i Serd ed i Centri di Salute mentale, finalizzati ad intervenire nei confronti di autori di violenza domestica e di genere. Inoltre, il provvedimento monitorio potrà essere revocato su istanza dell’ammonito non prima che siano decorsi tre anni dalla notifica, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi in un eventuale centro di recupero dei maltrattanti, con cui è stato siglato il protocollo “Zeus”, e tenuto conto dei relativi esiti.

Tali provvedimenti adottati dal questore rappresentano un concreto impegno della polizia nella prevenzione e contrasto agli episodi di violenza di genere operato nell’intera provincia, a tutela delle donne troppo spesso vittime di soprusi in famiglia o fuori.