Amministratori di condominio a Marina di Carrara: seminario di aggiornamento

Stamani alle 9 all’Autorità portuale in viale Colombo a Marina di Carrara è in programma il corso di aggiornamento professionale per gli amministratori di condominio, che sarà moderato dall’avvocato Carlo Boggi. Vista l’importanza che oggi ricopre questa figura l’Anaci propone costantemente corsi, seminari e convegni per fornire agli associati una continua formazione professionale. Un focus di approfondimento sulla materia, ma anche un momento di confronto con gli esperti di settore nell’ottica di restare aggiornati sulle nuove regole che dominano il mondo dell’amministrazione dei condomini. In apertura della giornata sono previsti i saluti del presidente provinciale Anaci Nicola Baldi, del presidente nazionale Francesco Burelli e della presidentessa regionale Silvia Burchielli. A seguire gli interventi di Francesco Burrelli con ‘L’amministratore 3.0 slalom tra nuove competenze e innovazioni tecnologiche. Le nuove frontiere della formazione, risorse umane e non umane’, del magistrato Cosimo Maria Ferri ‘Riforma del condominio 2013 – 2023. una rivoluzione continua’, dell’avvocato Carlo Boggi (nella foto)‘Le tariffe professionali, strumento per il giusto riconoscimento delle competenze e delle responsabilità in capo all’amministrazione’. Chiude l’ingegnere Pierluigi Scarcelli con l’intervento ‘Sicurezza degli impianti elettrici nel settore residenziale, rischio fulminazione, verifiche 46201, portale Civa’. Alla fine del corso gli iscritti dovranno sostenere un esame di fine giornata in cui illustreranno le competenze acquisiste.