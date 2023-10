Ambito turistico e promozione. Idee e progetti

L’Ambito turistico della Lunigiana prosegue il lavoro per costruire un sistema turistico competitivo sul territorio. Infatti, con Toscana Promozione Turistica, ANCI organizza una giornata di condivisione rivolta a chi si occupa di turismo a vario titolo in Lunigiana. Il cosiddetto ‘Ambitour’ serve ad aumentare la conoscenza dell’Ambito turistico in cui si opera, le azioni, le opportunità offerte e, soprattutto, lo scambio di esperienze. Il tour conoscitivo, martedì dalle 9.30 alle 17:30, partirà da Aulla con un autobus alla volta di Fivizzano. In piazza Medicea si potrà visitare il nuovo centro Informazione e accoglienza dei Parchi, della Via del Volto Santo e della Lunigiana, oltre a provare la flotta di e-bike MTB del Comune. Dopo una degustazione rappresentativa delle piccole produzioni locali, partenza per Pontremoli alla scoperta dei gioielli medievali e barocchi del centro storico, per proseguire a Lusuolo con la visita al castello oggi fruibile al pubblico. L’iniziativa, gratuita per gli operatori turistici, è sostenuta da Toscana Promozione Turistica e ANCI, mentre l’organizzazione è demandata ad AlterEco, Sigeric e Cristoforo che si occupano della promo commercializzazione dell’Ambito. Per info 3298147086, il termine delle iscrizioni è domani al link: https:bit.ly3PUcrN1.