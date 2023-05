Ambiente e malattie Un convegno per illustrare i dati epidemiologici

MASSA CARRARA

Il progetto ’Sentieri’ ai raggi X. Mercoledì alle 15,30 all’Autorità portuale si terrà l’illustrazione e l’analisi del sesto rapporto sull’indagine epidemiologica promossa dal ministero della Salute. Il progetto prevede un sistema di sorveglianza epidemiologica dei residenti nei siti di interesse nazionale per le bonifiche, Sin. Obiettivo dello studio è l’aggiornamento della mortalità e delle ospedalizzazioni degli abitanti residenti in 46 siti contaminati che includono 136 comuni fra cui Massa, Carrara, Piombino, Collesalvetti, Livorno e Orbetello. Tra il 2013 e il 2017 si è verificato, nei 46 siti, un eccesso di 1.668 decessi per ogni anno di cui il 56% per casi di tumore maligno. Il progetto ha esaminate anche le condizioni socio economiche e stimato gli eccessi di rischio per i residenti nei siti inquinati. Inoltre uno studio sulle anomalie congenite. L’evento, promosso dall’Ordine dei medici, si svolgerà sia in presenza sia on line per i residenti nelle provincie di Lucca, Pisa e Livorno (oltre a quella di Massa Carrara). Il programma prevede alle 15,30, dopo i saluti delle istituzioni, l’introduzione di Carlo Manfredi, presidente dell’Ordine dei medici provinciale. Seguirà Alberto Rutili, presidente dell’Associazione dei medici perl’ambiente. Alle 16 prenderà la parola Fabrizio Bianchi, dell’Istituto di Fisiologia Clinica Cnr, che spiegherà la metodologia della ricerca e l’interpretazione dei risultati. Poi sarà la volta di Liliana Cori (Istituto di Fisiologia Clinica Cnr). Moderanno Alberto Rutili, e il giornalista David Chiappuella. Conclude Carlo Manfredi.