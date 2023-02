Ambiente e lavoro allo ’Zaccagna’

È in programma alle 11 di mercoledì primo marzo la seconda videoconferenza su ‘Ambiente e Lavoro’ del progetto dell’istituto Zaccagna-Galilei, ideato dalle docenti Chiara Colotti e Maria Cristina Matelli. Relatore Gianni Silvestrini, uno dei maggiori esperti di energia in Italia, che guiderà i ragazzi sul tema ‘Che cosa è l’energia rinnovabile oggi’. Silvestrini ha lavorato al Cnr e al Politecnico di Milano, dove è responsabile del master Ridef. È stato direttore generale del ministero dell’Ambiente e ha fondato Exalto, una società impegnata nella transizione energetica. Le conferenze si svolgono online e sono aperte a tutte le scuole. Gli istituti interessati a partecipare per avere il link possono scrivere a [email protected] entro lunedì 27 febbraio. La terza conferenza (sempre online) si svolgerà venerdì 17 marzo (alle 9) con ‘La transizione energetica’ di Giuseppe Onufrio. Coordina Riccardo Canesi, ex docente di geografia dello Zaccagna e responsabile dei giochi di geografia.