Alunni visitano la sorgente di Gaia. Il tour della primaria “Paradiso“

Continuano le gite delle scuole agli impianti di Gaia. Nei giorni scorsi le classi quarta e quinta della scuola primaria Paradiso di Marina di Carrara si sono recate alla sorgente di Ratto inferiore, nel Comune di Carrara, insieme alle loro insegnanti. Ad accompagnare gli alunni nella visita, l’esperto del servizio idrico e dipendente di Gaia Riccardo Cagetti, insieme a Paolo Cadoni, responsabile acquedotto Massa-Carrara. Gli studenti sono entrati nel casottino dove hanno potuto vedere l’acqua che fuoriesce dalla montagna e i tecnici del gestore hanno risposto a tutte le loro curiosità. La visita agli impianti è la parte finale del progetto didattico “Alla scoperta dell’acqua” di Gaia Spa, iniziato in inverno con le lezioni in aula. La prossima visita agli impianti è già programmata per maggio, sempre alla sorgente di Ratto inferiore, alla quale parteciperanno altre classi della scuola primaria Paradiso A di Marina di Carrara.