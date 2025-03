Alunni a lezione di legalità. La caserma diventa “aula”

Quindici studenti della scuola media “Buonarroti” di Marina di Carrara, accompagnati dagli insegnanti, hanno fatto visita al Comando Compagnia Carabinieri di Carrara. Un momento inserito nel più ampio progetto di cultura alla legalità che l’Arma dei Carabinieri sta perseguendo ormai da diversi anni e ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi per la prima volta ad una delle Istituzioni più rappresentative, costantemente impegnata per la sicurezza dei cittadini. Rientra in un ciclo di incontri e conferenze che vede impegnati i carabinieri nelle scuole, dove vengono trattati argomenti come la legalità, il bullismo, l’uso corretto di internet e dei social, i problemi connessi all’uso di alcol e droghe. Ai ragazzi è stato descritto il ruolo dell’Arma dei Carabinieri, l’importanza del rispetto delle regole e delle leggi.

Gli studenti sono stati accolti dal comandante della Compagnia, Tenente Colonnello Roberto Ghiorzi che, dopo un breve saluto, ha dato loro la possibilità di visitare la caserma, di conoscere una giornata tipo del carabiniere, testando gli uffici della ricezione denunce, uffici investigativi, gli equipaggi radiomobile e le apparecchiature in uso. I giovani, molto affascinati, hanno rivolto molte domande trovando molto interessanti le peculiarità dell’Arma, a loro finora sconosciute. La visita, che si è conclusa nel cortile della caserma con la possibilità di visitare le autovetture radiomobili, si è rivelata molto utile ai ragazzi per conoscere da vicino il lavoro dell’Arma ed è stato un punto di riflessione sull’importanza della diffusione della cultura della legalità.