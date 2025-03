Alta disabilità e attività fisica. Corsi Afa al via

Stanno per cominciare, in Lunigiana, i corsi Afa ad alta disabilità. Dopo l’inizio dei corsi Afa, Attività fisica adattata, la Società della salute offre un nuovo servizio, dedicato a persone con scarsa mobilità. L’Afa è un’attività fisica non sanitaria, svolta in gruppo e in luoghi adeguati. È noto che il movimento è in grado di garantire effetti positivi in termini di benessere psicofisico a tutte le età, migliorando il tono della muscolatura, lo stato delle articolazioni e la resistenza alla fatica. L’attività fisica svolta in gruppo, inoltre, contribuisce alla socializzazione e alla qualità di vita delle persone che la praticano. Effetti positivi si riscontrano in soggetti con ridotta capacità motoria dovuta a sedentarietà e ad artrosi, esiti di interventi ortopedici e patologie reumatiche. Evidenze scientifiche ne dimostrano l’efficacia nella prevenzione dell’osteoporosi e nella terapia di patologie, quali l’ipertensione arteriosa, il diabete e le cardiopatie. L’Afa si è dimostrata adatta anche per persone con ridotta autonomia motoria a causa di malattie tipo ictus e parkinson, purché in fase stabilizzata, sclerosi multipla o per persone che hanno subito un intervento al seno o che sono costrette in carrozzina per cause diverse.

L’Afa ad alta disabilità, infatti, è rivolta a persone con limitazioni funzionali conseguenti a patologie invalidanti stabilizzate, attraverso esercizi mirati e adeguati alle loro possibilità motorie. Domani alle 15 al Kinemove Center di Pontremoli debutterà il corso di Afa Alta Disabilità, condotto da Barbara Corradini, laureata in fisioterapia, istruttrice anche del corso di Afa bassa disabilità. I corsi si terranno con frequenza bisettimanale il lunedì alle 15 e il venerdì alle 11. Per info: 0187 1852050, [email protected] , Kinemove Center al numero 0187 832581, mail [email protected]