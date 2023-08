’Alpino dell’anno’, bis lunigianese Pinelli e Guenzi premiati insieme

Assegnato il premio Alpino dell’anno’ a due lunigianesi . La 48esima edizione del premio che si terrà dal primo al 3 settembre a Bardineto in provincia di Savona, comporta una particolarità: saranno infatti due lunigianesi ad esserne insigniti in contemporanea. Quest’anno è stato assegnato a uno di Fivizzano Jacopo Pinelli e l’altro di Comano, Daniele Guenzi. Il sergente maggiore Pinelli "in forza al 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina ’Taurinense’ – si legge nelle motivazioni –, solo e libero dal servizio mentre viaggiava sull’autostrada A21 notava un veicolo ribaltato in un fosso ed immediatamente si fermava per prestare soccorso e mettere in sicurezza il conducente dell’auto agonizzante. Con estrema lucidità e controllo della situazione, poneva in essere un’opera tesa a far rallentare il flusso del traffico. Dimostrando non comune senso civico ed eccezionali doti umane forniva al soggetto sostegno morale fino all’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari"

Per quanto riguarda l’alpino ’in congedo’, si tratta di Daniele Guenzi originario di Crespiano in Comune di Comano, presidente Ana sezione di Francia il quale trasferitosi in questo paese nel 1995 si è sempre attivato per dare una svolta alla sezione che stava morendo. Da qui ha organizzato una raccolta fondi per il terremoto del Centro Italia e ritrovato nuovi alpini e aggregati. Nel 2017 è nato il progetto Soupir, e Guenzi è stato in prima linea con impegno ed assiduità per il recupero del cimitero militare di Soupir dove sono sepolti gli alpini italiani caduti in guerra. "Guenzi, sapendo fare squadra, del cimitero militare, ne garantisce l’integrità del luogo, curandone l’immagine e promuovendo la costante ricerca di contributi per il mantenimento". Da notare un particolare: Pinelli, è figlio di Francesca Nobili assessore alla Cultura del Comune di Fivizzano. "A queste due persone che dimostrano l’’alpinità’ della nostra terra - diece Piergiorgio Belloni del gruppo di Fivizzano - vada il nostro più caloroso abbraccio".

Roberto Oligeri