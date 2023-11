La solidarietà dei campeggi: donati macchinari alla Vab a favore degli alluvionati

Massa Carrara, 8 novembre 2023 – L’associazione ‘Campeggi Riuniti’ della Partaccia ha donato un’idrovora da 400 litri e un nuovo generatore da 3 kilowatt alla Vab di Massa Carrara. Servirà per aiutare le popolazioni duramente colpite dall’alluvione. I due strumenti sono stati acquistati grazie a una raccolta fondi lanciata dall’associazione dei campeggi. Nel centro Toscana, a spalare il fango e aiutare le popolazioni, da giorni ci sono anche i volontari della Vab di Massa Carrara che al momento hanno già inviato una quindicina di unità, e stamani consegneranno i due macchinari donati ai colleghi. "Non possiamo altro che far riferimento a queste associazioni e donare loro quello che serve in questo momento – commenta il presidente Andrea Genovesi –. La maggior parte dei nostri clienti proviene proprio da quelle zone di Prato, Firenze e Pistoia duramente colpite dall’alluvione. Tra l’altro due delle persone decedute erano clienti dei nostri campeggi. Siamo vicini alle loro famiglie". Il coordinatore della Vab di Carrara, Denis Bruzzi, ringrazia a nome di tutti i colleghi Genovesi e i campeggiatori. "Terremo informati i campeggi delle dinamiche di impiego delle due attrezzature, nell’ambito delle operazioni di soccorso nel recente evento alluvionale e nelle situazioni di impiego future. Per ora a loro vanno i nostri ringraziamenti e attestati di stima, con la certa gratitudine che deriverà dalle popolazioni delle aree interessate dove, tra l’altro, insistono una decina delle 43 sedi toscane della nostra associazione, due delle quali a loro volta colpite direttamente dall’evento alluvionale, così come i volontari Vab".

Dalla Partaccia , Casone e Bondano solidarietà agli alluvionati: tutte le associazioni e rappresentanti delle categorie del territorio si uniscono per la raccolta a favore dalle popolazioni colpite. La raccolta è partita e il materiale richiesto è: tira acqua, struscioni, guanti, detersivi per la pulizia della casa, pale, stivali. I punti di raccolta sono i seguenti negozi: ’Nuvole’ in via Fortino di San Francesco e ’Casa viva’ in via Partaccia. Questi gli orari: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato. E’ possibile consegnare anche al Parco della Comasca aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. "E’ doveroso per noi del litorale – osserva Simonetta Mosti della Pro loco Partaccia – essere presenti in questo momento difficile che stanno vivendo le popolazioni della nostra Toscana. A loro va tutta la nostra solidarietà".