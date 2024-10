Alloggi Erp a Massa: uscita la graduatoria

La graduatoria definitiva del bando per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da ieri è pubblica. Erano 464 le domande e sono state 388 quelle ammesse mentre 76 sono state escluse dopo le verifiche sui requisiti. "La pubblicazione di questa graduatoria rappresenta un passaggio cruciale nel nostro impegno per garantire alloggi dignitosi ai cittadini in difficoltà – commenta il sindaco Francesco Persiani –. Come amministrazione, lavoriamo affinché il diritto alla casa venga rispettato, e siamo fieri di aver rispettato i tempi e di aver gestito il processo con trasparenza ed equità". Un ringraziamento arriva dal sindaco al personale comunale che ha contribuito al successo dell’iniziativa.

Soddisfatto l’assessore alle Politiche Sociali e Abitative Francesco Mangiaracina che sottolinea come il risultato sia frutto anche dell’introduzione della modalità esclusivamente digitale per la presentazione delle domande che ha reso il processo più rapido ed efficiente. "Grazie al supporto dei Caf convenzionati e del nostro sportello di facilitazione – spiega –, abbiamo garantito che nessuno venisse lasciato indietro. Questo sistema ha permesso agli uffici di gestire con maggiore precisione le istanze, accelerando i tempi di verifica e di pubblicazione della graduatoria". Mangiaracina ha poi sottolineato che negli ultimi mesi, in collaborazione costante con il gestore, è stata intensificata ache la necessaria attività di ristrutturazione degli alloggi Erp sfitti. "Questo impegno – ha detto l’assessore – ha consentito di rimettere in circolo un numero significativo di abitazioni, riducendo i tempi di attesa per molte famiglie e migliorando la qualità degli alloggi disponibili. Sappiamo bene che l’emergenza abitativa colpisce l’intero Paese e la nostra regione, ma il lavoro che stiamo svolgendo punta a offrire risposte sempre più concrete e tempestive ai bisogni abitativi della nostra comunità".

La graduatoria definitiva è stata redatta in base alla normativa regionale che stabilisce i requisiti di accesso legati alla residenza, alla situazione economica e patrimoniale e ad altri fattori come l’assenza di proprietà immobiliari o di condanne penali. I punteggi assegnati tengono conto anche degli anni di residenza nel Comune di Massa, consentendo "di valorizzare e dare priorità, nel posizionamento in graduatoria, ai cittadini che risiedono da lungo tempo sul territorio comunale" spiega l’amministrazioe. "Un criterio previsto dalla legge – si sottolinea –, volto a riconoscere il legame consolidato con il territorio, pur mantenendo un approccio equo e inclusivo per tutti i partecipanti". La graduatoria definitiva è in via di pubblicazione e sarà consultabile online sul sito del Comune.