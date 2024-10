Allenatore preso a schiaffi. Il mister della Massese aggredito da un giocatore

Massa, 6 ottobre 2024 – Brutto episodio al termine della gara di Eccellenza tra Castelnuovo Garfagnana e Massese. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Pisciotta ha rimediato uno schiaffo un calciatore del Castelnuovo. A dirlo è stato proprio lui stesso in sala stampa. “A fine partita gli animi erano un po’ caldi – ha spiegato in sala stampa il tecnico bianconero – e nel tunnel Francesco Satti ha iniziato ad urlare e a gioire, anche giustamente. A questo punto gli ho detto di farlo nel suo spogliatoio perché vedevo qualche mio giocatore un po’ agitato. Lui si è girato e mi ha dato un cazzotto in faccia. E’ una situazione che va al di là del calcio. Complimenti al Castelnuovo Garfagnana che ha vinto la partita ma avere un tesserato del genere che si permette di fare un’azione di questo tipo, tremenda, è una corsa vergognosa”.

Prosegue Pisciotta: “Quello che mi fa veramente male e che mi sta facendo pensare a lasciare davvero tutto è l’episodio che mi è capitato alla fine. Adesso ci penserò tra me e me dopo averne parlato anche col direttore perché è una cosa che nella mia vita non mi era mai successa, neanche da calciatore”.

Si è reso necessario l’intervento di qualche altro tesserato della Massese e delle forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Mister Pisciotta ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per l’aggressione subita da Satti a fine partita consistente in un pugno nella zona occipitale. “Vi aggiorneremo sulle sue condizioni anticipandovi che la società e Pisciotta denunceranno l’accaduto sporgendo querela nei confronti del tesserato e la società Castelnuovo” scrive la società.