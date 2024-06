Allarme sirene al porto . Manovre antincendio della Capitaneria . Esercitazione alla Ornic

Testare l’addestramento del personale e l’efficienza dei mezzi di soccorso in mare. Mirava a questo l’esercitazione antincendio svolta venerdì mattina nelle acque del porto di Marina. Organizzata dalla Guardia Costiera con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l’esercitazione rientrava tra le attività periodiche che l’Autorità Marittima coordina per verificare l’efficienza del piano antincendio portuale.

L’esercitazione è stata attivata dalla sala operativa della Capitaneria di Porto alle 11, dopo aver ricevuto la segnalazione telefonica del gestore del cantiere navale ‘Ornic Nautica Srl’ di un incendio a bordo di un’imbarcazione ormeggiata all’interno delle banchine del porto, al fine di eseguire dei lavori di manutenzione.

In breve tempo sono state attuate le procedure di sicurezza del piano antincendio portuale sotto il coordinamento della Capitaneria di porto. Immediato l’approntamento delle dotazioni antincendio dei gestori di banchina e l’allertamento dei Vigili del Fuoco, del 118 e della sala operativa del numero unico di emergenza della Regione Toscana. L’Autorità marittima ha poi disposto l’invio di pattuglie via terra nel luogo dell’incendio per evacuare eventuali presenze abordo dell’unità e per interdire il traffico nel porto d è stato disposto l’intervento delle unità dei servizi portuali per l’eventuale allontanamento dell’unità navale incendiata al fine di evitare che l’incendio si potesse propagare. La squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta con due mezzi terrestri, ha perfezionato le operazioni di contenimento ed estinzione dell’incendio, già avviate dal personale di bordo e dai concessionari di banchina. L’esercitazione si è conclusa alle 12 con la completa estinzione dell’incendio e la bonifica dei locali della nave allagati.

Al termine si è svolto un de briefing con tutti gli attori partecipanti per analizzare gli aspetti tecnici e operativi emersi nel corso dell’attività.