Allarme mette in fuga i ladri Furto sventato sul viale Intervento della Lince

Sventato un furto in un’azienda di viale XX Settembre. L’istituto di vigilanza ’La lince’ è intervenuto in un ufficio sul viale dove erano entrati malviventi facendo scappare i ladri. La scorsa notte, poco prima di mezzanotte, è scattato l’allarme di un ufficio sito in viale XX Settembre. Trattandosi di un impianto collegato con l’istituto di vigilanza La Lince, la centrale operativa ha subito inviato sul luogo la radio pattuglia di zona, visualizzando nel frattempo le immagini di due individui muniti di torce tramite il sensore fotografico.

Giunta in pochi minuti, la guardia giurata, insieme al collega inviato prontamente in supporto, ha effettuato l’ispezione del sito rilevando un leggero lasco alla porta e una finestra aperta che erano state forzate.

L’ispezione ha rilevato che niente era stato asportato: i due individui si sono dati alla fuga all’arrivo della prima radio pattuglia, senza avere il tempo di portare via nulla.

Non è la prima volta che le guardie giurate mettono in fuga ladri e malfattori che dopo l’allarme non riescono a portare a fondo il proprio tentativo grazie all’intervento immediato della polizia privata con cui le varie aziende sono collegate. Un furto fallito grazie all’allarme e al pronto intervento della vigilanza.