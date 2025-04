Allarme anche a Battilana: "Qua si mette a rischio la salute"

"Battilana come il Lavello". Di questo non ha dubbio Adelmo Della Zoppa del Comitato ‘Avenza Resiste’. Dopo le numerose segnalazioni fatte dall’attivista all’amministrazione comunale sul rischio che la discarica a cielo aperto creata da alcuni incivili a Battilana si allargasse a macchia d’olio, in questi giorni Della Zoppa ha documentato quanto le sue parole non siano state inutili. Il caso di Battilana era stato portato all’attenzione dell’assessore alle partecipate Carlo Orlandi sia da Della Zoppa sia dai residenti della popolosa frazione, e questo non solo a parole ma anche attraverso una serie di esposti e di appelli all’amministrazione. "La discarica nell’area artigianale di Battilana ormai è senza controllo – dice Della Zoppa –, e questo dopo il disinteresse di Nausicaa del suo presidente Antonio Valenti, che quando avevamo segnalato il problema aveva detto con toni trionfalistici che ci pensava lui. Al peggio non c’è mai fine". Il rischio che Battilana venisse usata come discarica come la zona del Lavello era stato denunciato anche nei mesi scorsi anche da un altro membro del comitato ‘Avenza Resiste’, Riccardo Bertoloni, che abita proprio a Battilana. Bertoloni aveva denunciato il rischio di problemi igienico sanitari dal momento che nell’area artigianale sono presenti numerosi sacchi neri di cui tutti ignorano il contenuto.