Alla Torre Marina 400 ragazzini dell’Est

La Torre Marina (ex Fiat) a Marina di Massa accoglie i ragazzi dell’est Europa con Intesa SanPaolo. Dopo aver ospitato per molti anni in vacanza centinaia di bambini figli di dipendenti di Intesa SanPaolo, quest’anno l’istituto ha realizzato il sogno di una vacanza al mare per 400 ragazzini arrivati dall’Est Europa, grazie al contributo delle banche estere dei paesi di origine collegate a Intesa e di Intesa SanPaolo. Dallo scorso anno la divisione banche estere di Intesa Sanpaolo, con il progetto ’International Subsidiary Banks Division Junior’, ospita alla Torre Marina bambini dagli 8 ai 12 anni, figli delle banche estere di Serbia, Croazia, Slovacchia, Bosnia, Romania, Slovenia e Moldavia, sostenendo in modo totale il costo della vacanza. Un piccolo grande sogno che si avvera per molti di loro. Tra il 15 luglio e il 3 agosto i ragazzini sono stati divisi in due turni di 10 giorni e hanno hanno potuto vivere una esperienza unica di vacanza e di vita.

Ad animare le giornate è stato un esperto del settore di accoglienza per giovanissimi in vacanza, Andrea Schiavi, ex direttore della Colonia Marina Cariplo prima e Intesa Sanpaolo poi di Follonica. Coadiuvato da quattro colleghi e dagli accompagnatori dei vari paesi, si è prodiga per far divertire tutti i ragazzi presenti. Sveglia alle 8, colazione e attività di animazione fino a sera, svolte sia in pineta nei giorni più caldi che in piscina o nella spiaggia a ridosso della struttura, il tutto spiegato e gestito in lingua inglese.

Ma qual è il segreto di tanto successo? "Le connessioni e l’intreccio di relazioni che si creano tra ragazzi sono importanti – dice Andrea –. Nascono tante nuove amicizie soprattutto tra giovani di paesi diversi. Cerchiamo di non dare mai nulla per scontato, creando un bel clima e facendo divertire i ragazzi. Poi ti accorgi di aver fatto... bingo quando l’ultima sera in tanti piangono perché non vogliono tornare a casa. Sanno di aver vissuto qualcosa di irripetibile, unico e speciale".

Una bella iniziativa questa di Intesa Sanpaolo alla Torre Marina, meritevole di essere paragonata a una favola.

Chiara Arcesi