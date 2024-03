Alla scoperta di Frigido e Cotonificio Ligure

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, oggi l’associazione ’Occhioni e Magrini’ organizza a Forno una visita alla sorgente del fiume Frigido, la più potente di tutta la Toscana, in località Polla. L’appuntamento è alle ore 10 al Bar Alpi, in via del Commercio. partecipanti saranno accompagnati dagli ambientalisti e studiosi Alberto Grossi e Massimo Michelucci, che illustreranno le caratteristiche della sorgente idropotabile e la storia del vicino Cotonificio Ligure. Un modo per festeggiare l’acqua, risorsa vitale per la sopravvivenza del pianeta in tutte le sue forme di vita, per l’uomo, gli animali e le piante, ma anche per tutte le attività economiche.