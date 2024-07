Alla scoperta delle moto. Tra sport e uso quotidiano. Dibattito in piazza Palma

"Correre in moto? Sì, ma in pista". È questo il tema dell’incontro-dibattito che si tiene stasera, alle 21.15, in piazza Palma a Massa. L’evento, organizzato dal Moto Club Massa, presieduto da Giuseppe Aldovardi, con il patrocinio di Comune, Coni e Fmi (Federazione motociclistica italiana) e con il conttributo della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, sarà incentrato sul tema del rapporto fra il motociclismo sportivo, che si pratica in pista o su strade appositamente chiuse al traffico, e l’uso consapevole e responsabile dei motocicli, anche sportivi e potenti, nella quotidianità. Non mancheranno aneddoti e curiosità legate al mondo dei motori. Interverranno ospiti illustri del Motorsport quali Carlo Pernat, dirigente sportivo e procuratore di piloti, nonché autore del libro “Belìn, che paddock”; Nico Cereghini, giornalista di Moto.it ed ex pilota, artefice del tormentone “Casco in testa ben allacciato e luci accese anche di giorno”; Carlo Baldi, giornalista di Moto.it; Alessandra De Filippo, manager nel circuito MotoGp e, infine, uno che in pista ci corre per mestiere, ovvero Kevin Zannoni, attuale pilota MotoE del Team Aspar, campione Italiano Moto3 nel 2018 e nel 2020. Moderatore della serata sarà Massimo Binelli, giornalista, centauro e mental coach di piloti. In prima fila sono annunciati ospiti illustri quali il presidente del Core Toscana della Fmi Alessandro Roscelli , il delegato provinciale della Fmi di Massa Carrara Giuseppe Pizzanelli, l’ex pilota Roberto Gallina che, assieme a Nico Cereghini, nel 1975 salì sul secondo gradino del podio alla 24 Ore di Liegi corsa a Spa, l’ex pilota Armando “Ramon” Toracca, gli eroi delle corse in salita Mario Maccari e Andrea Balloni che nell’occasione esporranno le loro motociclette.