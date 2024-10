Alla scoperta della città. Caccia al tesoro sul mare fra il porto e il litorale

Riscoprire luoghi della città in chiave moderna e divertente. L’iniziativa, che si errà il 20 ottobre dalle 14,30 e si chiama ’Porto e città. Alla scoperta dei tesori di Carrara’, strizza un occhio alla valorizzazione turistica con le nuove tecnologie come lo smartphone, è stata presentata ieri al Mudac e sarà pronta tra poco più di due settimane con un alto numero di squadre in quella che viene definita una caccia al tesoro. Il tesoro sono i luoghi di Marina, le sue strade, il porto, le piazze, i monumenti o gli edifici, con squadre che, attraverso una apposita app per cellulari, dovranno rispondere ad alcune sfide fotografiche e accumulare punteggi. Il progetto da Daniele Testi del Gruppo Grendi, Luca Gelati ingegnere e ideatore della web app, il commissario straordinario dell’Autorità Portuale Federica Montaresi e per il Comune gli assessori Lara Benfatto e Carlo Orlandi. Questa prima caccia al tesoro è organizzata da Autorità Portuale, Comune e Gruppo Grendi, in collaborazione con Mdc Terminal, Fhp e Spezia & Carrara Cruise terminal. L’area della caccia al tesoro sarà estesa in modo da permettere spostamenti in bicicletta o a piedi. "La manifestazione, resa digitale grazie alla web app Smart Rogaining, permette di immergere lo scenario urbano in una realtà inedita gamificata – ha spiegato Gelati - con le squadre da 3 a 8 persone con almeno un maggiorenne". L’obiettivo sarà trovare i punti di interesse nascosti tra strade e luoghi iconici del porto e della città, guadagnando il maggior numero di punti possibili, scattando foto e selfie divertenti e rispondendo a quiz, domande, indovinelli ed enigmi.

"Durante l’avventura, si potrà accedere a luoghi non accessibili nel resto dell’anno – ha aggiunto Testi - e l’evento sarà un viaggio che celebra la bellezza, la cultura e le eccellenze di un territorio unico". Al termine una cerimonia di premiazione alla Imm, luogo di ritrovo dei partecipanti. In palio alcuni buoni utilizzabili nel circuito locale. "Tanti gli esercenti e le scuole che hanno già mostrato interesse – hanno poi aggiunto gli assessori Benfatto e Orlandi – e noi siamo felici di poter portare in città un’iniziativa divertente, che unisce turismo, cultura e divertimento". L’iscrizione è completamente gratuita. Il link per l’iscrizione è https://www.edutainmentformula.com/caccia-ai-tesori-porto-citta-carrara/