“Aria de ca” di nuovo in concerto. Il gruppo si esibirà domani, alle 21,15 al Parco XXV aprile alla Rocca, proponendo canzoni vintage del pop italiano e non, degli anni 60 e 70. Gli “Aria de cà” sono Giuseppe Totaro alle tastiere, Renzo Lazzini al basso, Ivano Mazzi alla batteria, Vasco Lari alla chitarra e voce come Bruno Cantoni, Claudio Lazzini alla chitarra e la voce di Pier Giorgio Antonelli. A loro si è aggiunta ora la voce

femminile di Silvia Nicolesi.

La serata è organizzata dalla Pro Loco Rocca Malaspina e nel parco ci sarà anche un

punto ristoro, con la birra artigianale del ‘Birrificio apuano’ presente nel parco.