Alla ricerca degli impegni ... perduti

Progettazione? Entro il 2007. Realizzazione? Entro il 2010. Erano gli impegni di "adeguamento sistema stradale longitudinale tirrenico nel tratto nord della toscana" nei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso. Tratti da uno dei tanti “libri delle promesse” della politica, delle illusioni per i cittadini. Allora si chiamava ‘Quadro aggiornato delle previsioni del Piano Regionale della Mobilità e della Logistica’. La promessa era per la fantomatica variante Aurelia da 80 milioni di euro. Nel frattempo ad adeguarsi sono stati (solo) i numeri dei veicoli in movimento, di trasporti eccezionali, incidenti, tragedie, code, ingorghi, parcheggi blu, telefonini per distrarci alla guida, strisce pedonali scolorite, luci spente, buche... Promesse e realtà continuano a viaggiare su due binari paralleli destinati a non intersercarsi.

Emanuela Rosi