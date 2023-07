All Wild Summer Night i ritmi anni 70, 80 e 90 e “sgabei a volontà”

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, del ballo e della gastronomia locale è la festa Wild Summer Night, domani a Equi Terme. Organizzato dai volontari dell’associazione Presepe Vivente, propone lo spettacolo 70-80-90 a cura di Ventaglio Gang e il Wild Summer Team. La serata fa parte del circuito ‘Estate Nostalgia’ che per la prima volta approda a Equi Terme con i suoi ospiti d’eccezione: Andrea Secci, Ale Bugliani e la Warriors Family di Simone Ranieri. L’ingresso è gratuito e l’atmosfera è garantita. In contemporanea la festa ‘Sgabei a volontà’, un’occasione per scoprire i sapori della tradizione e sostenere l’attività dell’associazione, che si occupa anche dell’organizzazione del Presepe Vivente.