“Alighieri”, domani e lunedì le elezioni

Elezioni in vista per il consiglio di istituto del nuovo Alighieri di Aulla, diretto da Silvia Bennati. Un comprensivo che esisteva già ma che a seguito del dimensionamento della rete scolastica, da quest’anno riunisce solo le classi del capoluogo: la secondaria di primo grado, due plessi dell’infanzia e uno della primaria. Sono 9 i candidati della componente genitori del consiglio: Laura Santini, Enrica Di Fede, Matteo Ratti, Manuela Guastalli, Chiara Lorenzelli, Sandra Giovannoni, Federico Parisi, Elisa Lorenzelli, Marco Incerti. E proprio loro sono gli autori di un messaggio diffuso a tutti i genitori in vista delle elezioni: sia per dire che gli eletti ci saranno e faranno sul serio assicurando il loro impegno concreto, sia per stimolare la collaborazione e una maggior partecipazione di tutte le famiglie. Non bene, infatti, erano andate le recenti elezioni per la scelta dei rappresentanti di classe che avevano registrato scarsa partecipazione. Sulla scia di tale precedente ma anche per stringere la mano tesa dalla dirigente Bennati alle famiglie in vista di un’alleanza assidua ai momenti della vita scolastica, i candidati della componente genitori invitano a una grande affluenza i giorni del voto: domani dalle 8 alle 12 e lunedì dalle 8 alle 13.30 alle le scuole medie. "Cari genitori, in questi ultimi anni il mondo della scuola ha cambiato radicalmente le regole di partecipazione. La scuola, ovvero l’enorme comunità in cui vivono i nostri figli, ci chiede di esercitare anche al suo interno il nostro ruolo, cercando e offrendo collaborazione e confronto. È appurato, purtroppo, che non stiamo rispondendo. Le recenti convocazioni per le assemblee contano poche manciate di partecipanti, le elezioni dei rappresentanti di classe sono andate quasi deserte". Via dunque alle elezioni con la speranza dei candidati di poter ricevere un mandato forte, in termini di voti, per avviarsi a dare il giusto contributo alla nuova realtà scolastica aullese.

Michela Carlotti