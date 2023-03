Il fascino glamour delle Apuane. Alfa Romeo sceglie le cave di marmo

Lo shooting fotografico nelle cave

Carrara, 15 marzo 2023 - Le bianche bancate delle cave di nuovo protagoniste per un grande marchio internazionale. Questa volta è stata l’azienda motoristica Alfa Romeo ad aver ceduto al fascino delle Apuane, individuate come location per uno shooting fotografico di alcuni modelli aggiornati della storica casa automobilistica italiana. La scelta di Alfa Romeo è solo l’ultima in ordine cronologico di una lunga serie di marche, griffe e aziende, che hanno deciso di puntare sugli sfondi offerti dalle Alpi Apuane e in particolar modo dalle cave di marmo, per dare risalto al proprio brand e al proprio prodotto. Teatro di questo shooting fotografico di Alfa Romeo, arrivata in città con il gruppo Stellantis alcuni mesi fa, sono state le cave nella zona di Torano e Fantiscritti, con la natura e le pareti in marmo vere protagoniste del set, insieme ovviamente alle vetture.

Il gruppo Stellantis era arrivato a Carrara lo scorso novembre con un nutrito staff al seguito, con le auto e anche un paio di modelli, un uomo e una donna, utilizzati come aggiunta negli scatti con i veicoli. Ad occuparsi della movimentazione delle persone in cava e della relativa logistica è stato il gruppo di Toscana Tour Experience, che con le sue jeep accompagna da anni i turisti e, come in questo caso, le aziende, alla scoperta del mondo delle cave di marmo. "E’ sempre motivo di orgoglio quando un’azienda del genere decide di puntare su Carrara e le sue cave – spiega Luca Marchi di Toscana tour experience – e sicuramente c’è da essere contenti di queste scelte. Noi spesso siamo abituati a vedere le cave e darle per scontate, ma a volte è necessario anche ricordare la loro bellezza e quanto le persone, arrivando da fuori, ne rimangano affascinate nei casi in cui le vedano per la prima volta. E così è stato anche per lo staff di Alfa Romeo".

Due le vetture utilizzate negli scatti fotografici, la Stelvio e la Giulia, entrambe di colore rosso. Per arricchire gli scatti, la produzione ha deciso di inserire anche due modelli, una donna e un uomo, e abbinarli alle due auto. Gli scatti sono già visibili sulla home page del sito di Alfa Romeo e sulle pagine social, con l’inconfondibile sfondo della parete di marmo bianco dietro alle auto rosse. "La troupe e tutti gli addetti ai lavori sono rimasti estremamente contenti del paesaggio – ha aggiunto Luca Marchi – e senza mezzi termini hanno ammesso che si tratta di un qualcosa che toglie il fiato. Sono occasioni importanti di valorizzazione del territorio e la speranza è che questo interesse dei grandi marchi verso le cave prosegua".

Una valorizzazione che deve passare anche dal turismo, come è accaduto con alcune persone dello staff di Alfa Romeo, tornate sulle Apuane. "So che qualcuno ha deciso di tornare a visitare le cave privatamente – ha concluso l’operatore - e ritengo basti questo piccolo dato per far capire le potenzialità che ci sono intorno alle cave. Abbiamo già anche richieste future da parte di altre aziende importanti per accompagnarle in cava, sperando le cose vadano avanti cosi". Un’occasione davvero da ricordare per il comprensorio apuano, con un grande marchio innamorato delle nostre cave, scenario utilizzato anche da altre case automobilistiche e della moda per poter esaltare i loro prodotti.