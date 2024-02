"Alè Monzone non fermarti mai". La storia fatta con il calcio

Storia di una squadra alle soglie dei suoi 100 anni. Parlando di Monzone non si può fare a meno di citare innanzitutto le Apuane; tuttavia, pronunciando il suo nome, noi ragazzi abbiamo subito pensato al piccolo paese ormai composto da pochi abitanti, ma anche ai suoi tesori e ai suoi luoghi che sono per tutti noi dei punti di riferimento: il torrente Lucido, che attraversa il paese, il teatro di “Officine Tok”, il circolo “Acqua Nera”, l’edificio del cinema, ormai purtroppo abbandonato, la stazione ferroviaria, la pizzeria e il campo sportivo dove la squadra del Monzone si allena. Sì, perché è qui che ancora continua il sogno di quell’unione sportiva che sta per compiere 100 anni; per ricordare e tramandarne la storia è stato anche allestito un museo, inaugurato il 14 ottobre 2023. Noi lo abbiamo visitato, accompagnati dagli attuali Dirigenti dell’U.S. Monzone, il Presidente Andrea Sisti e il Vice Presidente Andreino Fabiani. Entrando abbiamo subito notato le numerose foto della squadra che negli anni ha visto cambiare i suoi giocatori, le magliette storiche, i nomi dei vari allenatori, i tesserini della squadra, la borsa con il suo kit di allenamento, i trofei vinti, il gagliardetto della lega in cui gioca e poi i volantini informativi, che ci hanno permesso di conoscere meglio le vicende storiche del Monzone. Quindi abbiamo rivolto ai Dirigenti alcune domande.

Come mai avete aperto un museo dedicato all’U.S. Monzone?

"Il museo è stato aperto per ricordare e far conoscere la storia di questa società sportiva nata nel 1926 e che nel 2026 compirà 100 anni. È una delle poche squadre a livello provinciale nata in quegli anni".

In quale categoria gioca la squadra del Monzone?

"Gioca in seconda categoria, ma nella sua storia ha anche giocato in promozione con buoni risultati".

Secondo la vostra esperienza, c’è diversità tra il calcio giocato ieri e quello di oggi?

"Si, è diverso, perché allora si giocava per divertimento, per stare insieme e consolidare le amicizie;

la fama, la grandezza, il guadagno sono venuti dopo. Comunque, per noi, come società e anche come squadra, è rimasto questo atteggiamento di incontro e di divertimento. La domenica, a vedere le partite, ci sono sempre tante persone che tifano per la nostra squadra, provenienti anche da paesi vicini, o tifosi avversari: da questo si può capire quanto il calcio sia veramente qualcosa che unisce e crea comunità".

Quindi qual è l’obiettivo della società del Monzone?

"Il nostro obiettivo è quello di proseguire come società per tenere unito il paese, per continuare a vederci e creare insieme qualcosa di bello, soprattutto per le nuove generazioni".

Terminate la visita e l’intervista, i dirigenti dell’U.S. Monzone ci hanno portato al Bar vicino, chiamato Bar Sport, dove, come ieri, anche oggi la squadra si incontra per un aperitivo o un caffè dopo aver finito gli allenamenti o la partita della domenica.