Alberti premiato a Roma in Camera dei Deputati

Andrea Alberti premiato come eccellenza universitaria. Il giovane carrarese nativo di Gragnana ex studente dello scientifico Marconi è stato premiato l’8 maggio alla Camera dei deputati a Roma nell’ambito del ‘Premio America Giovani’ per il talento universitario organizzato dalla Fondazione Italia-Usa: un riconoscimento nazionale ai neo-laureati di eccellenza delle università italiane. Gli organizzatori hanno molto apprezzato la sua tesi dal titolo ‘Arcipelago Putin. La Politica artica della Federazione Russa nell’era della globalizzazione’. Andrea si è laureato con 110 e lode al dipartimento di Scienze politiche il mese scorso conseguendo la laurea magistrale in studi internazionali. Oltre all’importante riconoscimento, Andrea ha vinto una borsa di studio del valore di 4000 euro, che gli darà la possibilità di frequentare il master executive “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” nell’ambito dell’United Nation Academic Impact patrocinato dall’Istituto per il commercio Estero. Andrea è il discendente di Jacopo Lombardini, nato a Gragnana nel 1892 e morto nel campo di concentramento di Mauthausen il 25 aprile 1945.

All’avo Andrea ha dedicato la sua tesi: "A Jacopo, sangue del mio sangue, che per la sua indefessa devozione agli ideali di libertà e fratellanza tra i popoli, fu deportato e barbaramente ucciso nel campo di concentramento di Mauthausen".