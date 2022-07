Alberti: "Campo giochi XXV Aprile: servono interventi per la sicurezza L’amministrazione intervenga"

"Parco pubblico e campo giochi XXV Aprile: servono urgenti interventi". A chiederlo è il consigliere comunale Stefano Alberti all’amministrazione. "Dopo due anni di pandemia è stato riaperto al pubblico, nel rione della Rocca, il parco pubblico XXV Aprile. La cura dell’area verde e l’apertura e chiusura del Parco è affidata alla pro loco Rocca Malaspina che garantisce un servizio di cui i frequentatori del parco si dicono contenti. Non altrettanto possono però dirsi soddisfatti della dotazione di giochi per bambini e delle condizioni in cui si trova la struttura del campetto polivalente all’interno del parco. Si segnala che la recinzione del campetto presenta fori nella rete e sostegni divelti. Bisogna intervenire. Cogliamo l’ccasione per fare richiesta di nuovi giochi da acquistare".