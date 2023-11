Alberghiero, volo verso il futuro. Un investimento da 500mila euro

L’istituto alberghiero si proietta nel futuro della formazione tecnica e pratica per i suoi studenti grazie a un doppio maxi investimenti da quasi 500mila euro. Nasce così il rinnovato MasterLab nella sede provvisoria di via Massa Avenza. Al taglio del nastro dei laboratori ipertecnologici e all’avanguardia, pronti per la ‘cucina 4.0’, anche la provveditrice agli studi fresca di nomina, Ilaria Baroni. MasterLab rinnovato e potenziato, come spiega la dirigente scolastica Silvia Bennati, con le risorse ottenute tramite il Pon, Programma operativo nazionale.

"Abbiamo partecipato su due linee di finanziamento – sottolinea Bennati – tramite altrettanti avvisi, uno a maggio e uno a fine luglio, indirizzati ad istituti alberghieri, agrari e nautici. Un grande sforzo tecnico e organizzativo ma ce l’abbiamo fatta ottenendo oltre 250mila e più di 200mila euro per la realizzazione di laboratori green, sostenibili e innovativi. Risorse che ci hanno permesso di comprare una serie di attrezzature innovative, digitalizzate ed ecosostenibili con cui andare a rinnovare gli ambienti di cucina, sala e bar ma anche il laboratorio di pasticceria con una nuova gelatiera. Con queste attrezzature i nostri studenti usciranno pronti alle professioni del futuro sui loro specifici indirizzi di studio con nuove competenze per entrare nel mondo del lavoro. Inoltre abbiamo anche dato un look nuovo all’ambiente: bello raffinato, nello stile del Minuto in linea con le ultime tendenze di hotellerie e ristorazione. Sono state anche realizzate soluzioni di show cooking dove i ragazzi cucinano e fanno una dimostrazione per le persone in sala intorno ma al tempo stesso è possibile effettuare una video ripresa da trasmettere con le attività del docente nelle aule del Toniolo per condividere la lezione con i ragazzi in classe che fanno scienze degli alimenti. Macchine progettate e dimensionate in modo da poter essere subito collocabili nella ‘vecchia casa’, la ex Colonia Parmense in via del Casone". E sul punto la dirigente Bennati è fiduciosa: "I lavori vanno avanti, tutti i giorni e sto monitorando da vicino la situazione e stiamo già pensando all’uso dei vari locali quando saranno pronti". Al momento le soluzioni provvisorie con varie sedi dislocate sul territorio non stanno creando problemi all’istituto.

"Ormai siamo consolidati e siamo fra i pochi istituti alberghieri toscani ad avere 5 classi prime e una classe terza del serale per adulti. Inoltre – dice ancora la dirigente scolastica – grazie alle risorse del Pnrr abbiamo cambiato look e potenziato anche la sede di via Aurelia dove abbiamo acquistato nuovi arredi e pure tecnologie. E’ stato creato l’ambiente chiamato Agorà per le riunioni e un LedWall da 36 schermi, oltre ad aver reso le aule inclusive". Tutte opere realizzate e messe in opera in breve tempo, soprattutto quelle finanziate dal Pon: "Dovevamo chiudere e contabilizzare tutto entro metà ottobre e ce l’abbiamo fatta con un grande sforzo da parte di amministrazione, docenti e team di progettazione" conclude Bennati.

Francesco Scolaro