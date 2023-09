Al via ’Marmo all’opera’. Concorso lirico in scena a caccia di nuovi talenti

di Daniele Rosi

Rinnovare lo storico legame tra la città, il marmo e la grande passione lirica del suo pubblico. Presentata agli Animosi la terza edizione del concorso lirico internazionale ‘Marmo all’Opera’, organizzato come da tradizione dal Circolo carrarese amici della lirica ‘A. Mercuriali’ in collaborazione con il Comune di Carrara. La grande novità di quest’anno, oltre al consueto concorso lirico che ha fatto registrare una cinquantina di iscrizioni dall’Italia e da diverse parti del mondo, sarà l’introduzione di una selezione di voci per la messa in scena di un’opera completa con orchestra. Il titolo scelto è ‘La cambiale di matrimonio’ di Gioacchino Rossini, realizzata in collaborazione con l’orchestra ‘I musici di Parma’.

L’opera sarà affidata alla regia di Daniele Piscopo, alla preparazione vocale di Sergio Bologna e alla supervisione musicale di Daniele Agiman. Come nelle passate edizioni, la giuria, composta da professionisti di alto livello, sarà presieduta da Giovanna Casolla, premio oscar della lirica alla carriera ‘International Opera Award’. Per i vincitori, oltre ai premi, anche la possibilità di partecipare alla prestigiosa ‘masterclass’ con Giovanna Casolla e Sergio Bologna. Occasione per arricchire la propria formazione e favorire l’emergere di nuovi talenti del panorama lirico: il vero obiettivo che il concorso si pone annualmente. A spiegare nel dettaglio la nuova edizione, il presidente del circolo Carlo Menconi, l’assessore alla cultura del Comune Gea Dazzi, il baritono carrarese Sergio Bologna (nella foto) e il referente progetti nazionali per il Ministero dell’Istruzione Vincenzo Genovese.

Numerosi anche i partner: Fondazione Vando D’Angiolo Onlus, Vf Marmi, Rotary Carrara e Massa, Fondazione Marmo, Per Valentina Onlus, Fondazione CrC, Accademia Belle Arti di Carrara. "Quest’anno sarà un ritorno al teatro – ha spiegato Menconi – che segue due edizioni concluse con ottimi riscontri. Il livello della giuria è alto, così come la passione del pubblico locale". Il concorso si concluderà con il concerto dei finalisti agli Animosi domenica 1 ottobre alle 18, mentre l’opera rossiniana, la novità di quest’anno, andrà in scena sempre agli Animosi sabato 7 ottobre alle 21. Per avvicinare le scuole a questa forma di arte, è stato deciso che la prova generale de ‘La cambiale di Matrimonio’, in programma sabato 7 ottobre al mattino, sarà aperta gratuitamente agli studenti dei vari istituti del territorio.

"Giusto coinvolgere i giovani in queste iniziative – hanno sottolineato Dazzi e Genovese – utili per far sviluppare la passione verso la lirica e magari indurre qualche studente a provare la strada di una carriera artistica, vista la tradizione del nostro paese". "Importante puntare su eventi come questo – ha aggiunto Bologna – e far capire come la lirica non sia solo d’elite o per pochi, come si avverte in Italia. All’estero, soprattutto in est Europa, hanno un grande rispetto per la tradizione lirica italiana". L’assessore ha poi annunciato la preparazione di una serata a dicembre, con un galà agli Animosi in onore del grande soprano Maria Callas, i cui 100 anni dalla nascita cadranno proprio in quel mese.