Al via la Festa provinciale. Dibattiti, libri e musica

Tutto pronto per la 21esima festa provinciale della Cgil di Massa Carrara, in programma a Cà Michele dal 24 al 29 luglio. Oltre al buon cibo e alla musica ci saranno numerosi appuntamenti tra dibattiti e presentazione di libri. Si parte mercoledì alle 16,30 con la sindaca Serena Arrighi, Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana) e Nicola Del Vecchio (segretario generale Cgil Massa Carrara). Alle 18,30 seguirà ‘Per un mondo di pace’ con padre Bernardo Gianni (abate di San Miniato al Monte), Rossano Rossi, Emiliano Manfredonia (presidente nazionale Acli), Simone Ferretti (presidente regionale Arci Toscana), Sonia Paone (presidente corso di laurea in scienze per la pace Unipi) e Bruno Possenti dell’Anpi. Alle 21 la direttrice di Qn La Nazione Agnese Pini e l’ex leader di ‘Lotta continua’, Adriano Sofri parleranno di ‘In direzione ostinata e contraria: l’importanza di restare umani’.

Giovedì 25 luglio alle 18 ci sarà la presentazione del libro di Paolo Berizzi ‘Il ritorno della bestia. Come questo governo ha risvegliato il peggio dell’Italia’, e alle 21 ‘Costruire l’alternativa mettendo al centro il lavoro’ con Nicola Fratoianni, Roberto Fico, Peppe Provenzano e Daniela Barbaresi. Venerdì 26 alle 10 ‘Appalti e sicurezza. Contrattazione inclusiva’ con i delegati e le delegate Cgil Gessica Beneforti, Daniele Calosi, Fabio Berni, Alessia Gambassi, Paolo Gozzani, Stefano Nicoli. Alle 18,30 ‘Per un diverso equilibrio tra ambiente e lavoro, dal marmo alla portualità’ con Nicola Del Vecchio, Rossano Rossi, Dario Danti e Irene Galletti. E alle 21 presentazione del libro dell’ex ministro Roberto Speranza ‘Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute’ con l’autore, Paola Galgagni, Serena Spinelli, Rossana Tongiani.

Sabato 27 alle 18,30 ‘I diritti e le libertà delle donne. Dalle battaglie femminili al governo Meloni’, ne parleranno Livia Turco, l’assessore regionale Alessandra Nardini, Lara Ghiglione e Laura Loretoni. Alle 22 il concerto dei Kinnara. Domenica 28 alle 18 ‘In difesa del sistema sanitario pubblico ed universale’ con l’assessore regionale Simone Bezzini, Tania Scacchetti, Patrizia Bernieri. Alle 22 concerto dell’Ora4 acoustic soul band. Lunedì’ 29 alle 10 i delegati e le delegate Flc Cgil tra cui il segretario generale Pasquale Cuomo parleranno di ‘Zitti e buoni. La scuola nell’era della Meloni’, alle 18,30 intervista a Maurizio Landini, segretario generale Cgil e alle 22 gran chiusura con dj set.