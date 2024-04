Al via il team per Progetto donna

Si lavora per costituire la nuova ‘Commissione Progetto Donna’. A due anni dall’insediamento dell’amministrazione si è deciso di ridare vita a una commissione che ha il compito di tutelare le donne da ogni discriminazione. Una commissione che però non è stata ritoccata negli intenti, come avrebbe voluto la consigliera di minoranza Maria Mattei (allora in maggioranza nel Pd), per allargare il regolamento anche alla lotta alle discriminazioni a tutto campo, a partire dai diritti della comunità lgbt+, e allargando il campo da parità tra uomo e donna a cultura della parità per tutte le persone. Una commissione nata proprio con Maria Mattei ai tempi della sindaca Emilia Fazzi Contigli. La Commissione sarà composta da quindici persone, a cui si aggiungeranno la sindaca o un suo rappresentante e quattro consiglieri comunali indicati dalla Conferenza dei capigruppo ed approvati dal consiglio comunale. Dei quindici componenti nove saranno scelti in base al criterio della maggiore rappresentatività rispetto alle Pari opportunità, mentre gli altri sei 6 tra persone competenti in materia nei vari campi storico, giuridico, economico, scientifico, ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione massmediale, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della valorizzazione dei beni culturali.