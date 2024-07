Al via il ’Salotto d’Europa’. Il primo ospite è Colombo

PONTREMOLI

Al via stasera alle 21 in piazza della Repubblica gli incontri nel Salotto d’Europa, ideato dall’avvocato Alfredo Bassioni 20 anni fa. Il primo ospite - in cartellone 10 incontri - è con l’ex magistrato e saggista Gherardo Colombo, che presenta il suo libro “Anticostituzione. Come abbia riscritto (in peggio) i principi della nostra società“ (Garzanti). Rilevando la distanza tra teoria e prassi, l’autore riscrive in modo provocatorio alcuni dei principali articoli del nostro statuto, ne smaschera le mancate promesse e offre l’occasione di rileggere con occhi nuovi la carta costituzionale per costruire una società più giusta. Gherardo Colombo, per oltre trent’anni, ha fatto il magistrato in tribunale, la procura della Repubblica di Milano e la Corte di Cassazione, ha condotto e partecipato a inchieste come quelle della Loggia P2, Mani Pulite, del delitto Ambrosoli e del processo Imi-Sir. L’avvocato Alfredo Bassioni sarà affiancato, ogni sera, dalla collega Orsola Palladino, legale del foro spezzino, già nota nel mondo sociale, della politica e dello sport. Nel secondo incontro, venerdì, si affronteranno alcune “verità sepolte“ come Ustica e i casi Kercher e Tortora con l’avvocato Raffaele Della Valle, Giuliano Mignini, ex pm, e il giornalista Michele Cucuzza. Sabato 27 arriva Claudia Fusani, giornalista, che parlerà della storia di Irene Brin, nome d’arte di Maria Vittoria Rossi, autrice di migliaia di articoli per decenni tra prima e seconda metà del ‘900 e di emporwerment femminile. Si prosegue martedì 30 con il generale Roberto Vannacci, fresco europarlamentare e il suo libro “Il mondo al contrario“ con la partecipazione di Hoara Borselli. Poi, il 31, l’ex parlamentare Manuela Repetti presenta il libro “Sotto la neve“, ambientato di Canada.

Il primo agosto tocca al giornalista Antonio Socci col libro “Dio abita in Toscana“ alla scoperta di un luogo magico abitato da mistici, poeti, mercanti, artisti, banchieri e contadini. Sabato 3 agosto il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti parlerà del libro “La versione di Giorgia“, mentre giovedì 8 agosto arriva la ministra Daniela Santanchè che parlerò di turismo sostenibile. Il 9 agosto Piero Sansonetti direttore de L’Unità assieme al giornalista Pietro Senaldi affronteranno il tema “La sinistra è di destra“. Si chiude il 10 agosto con Vanessa Collini Sermoneta, autrice televisiva che spiegherà “I figli di Maria e la tv dei talent e dei reality“ assieme all’attore statunitense Daniel Mc Vicar. Nel corso delle serate si alterneranno sul palco, alcuni coconduttori storici della manifestazione come la giornalista Manuela Arrighi, il giornalista David De Filippi e l’editore Francesco Corsi.

Natalino Benacci