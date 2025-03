Al via il Gruppo di lettura, iniziativa del Circolo Arci Agogo. Oggi si parla di Europa, poi spazio a Sud America e Africa

Oggi il Circolo Arci Agogo di Aulla promuove il Gruppo di lettura, un’occasione per diffondere la cultura del libro, divertirsi, conoscere e immaginare. Il primo incontro, fissato per domenica, inizierà alle 15,45, all’ex stazione ferroviaria e sarà coordinato da Vittorio d’Aria. Tema del pomeriggio l’Europa, mentre a maggio ci sarà il Sud America e a giungo l’Africa. All’interno di ciascun gruppo di lettura i partecipanti potranno proporre libri e autori ispirati al titolo del giorno o lasciarsi andare in un gioco di libere associazioni più ampio. Partendo dalla suggestione iniziale del gruppo, ciascuno potrà sbizzarrirsi con una proposta, legando più elementi, anche lontani fra loro come romanzi, scrittori, film, architetture, dipinti. "Il gruppo - dicono gli organizzatori - ci porterà in giro per il mondo. Quando la nuova edizione del progetto ha iniziato a prendere forma , non avevamo idea che il titolo scelto per il promo incontro sarebbe stato tanto attuale, e questo ci solletica. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare".