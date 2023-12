Al Nettuno la festa del solstizio

In arrivo il secondo appuntamento de ’Il mare colore del vino’, la rassegna eno-artistica ideata dalla giovane insegnante, sommelier, critica letteraria e artista teatrale Stella Tramontana che, in collaborazione col bagno Nettuno e il Biscottificio Dogliani, ha preparato un evento tra poesia, musica ed enogastronomia. Dopo il successo della prima serata dedicata ai versi omerici, alla cucina greca e ai vini liguri, giovedì 14 alle 20 si celebrerà la Toscana con una cena medievale, accompagnata da vini rossi Chianti e dai versidi Dante. "La rassegna è articolata in quattro degustazioni come quattro sono le stagioni – spiega Stella Tramontana –. In quest’occasione festeggeremo il solstizio d’inverno con prodotti di questa fase dell’anno". Ecco allora che la proposta dello chef Daniele Menconi verterà su una cucina medievale, perfetta sia per la stagione in corso sia per la proposta di vini rossi caldi, eleganti ed avvolgenti provenienti dalla rinomata azienda vinicola Castello di Monsanto in Val D’Elsa. Un vero e proprio percorso artistico e degustativo presentato dalla giovane professoressa, affiancata dall’esperto sommelier nonché responsabile marketing Giuliano Diamanti. "Questo progetto è pensato per unire insieme la sfera artistica e quella enogastronomica – raccontano i proprietari dello stabilimento balneare di Marina Fiorenza Puccetti e Federico Torri –. Il senso di questa doppia degustazione è quello di creare un filo rosso che leghi poesia, vino e cibo, caratterizzato da un’attenta e misurata ricerca artistica ed enologica". Per concludere la serata il Biscottificio Piemonte Dogliani proporrà una delle sue creazioni più premiate, il Pandivino, dolce che nell’impasto contiene uvetta macerata nel vino. Ad accompagnare Stella nelle sue letture teatrali ci sarà anche la musica di Luca Mucci che per l’occasione ha composto brani acusmatici. Il costo è di 40 euro a persona, info e prenotazioni al numero 3294299124.