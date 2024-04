Al lavoro sulla Statale 63. Due ditte impegnate per il ponte di Sassalbo

Sono ripresi i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell’importante viadotto sulla statale 63 del Valico del Cerreto, conosciuto come ‘Ponte di Sassalbo’ e sul quale già nei mesi scorsi erano stati eseguiti interventi di riposizionamento di un pilone interessato a suo tempo dalla spinta di una scossa sismica. "Stanno operando due ditte – informa Emilio Giovannucci, consigliere comunale di Fivizzano e referente della comunità di Sassalbo – devono lavorare ancora 15 giorni sotto il ponte, poi sistemeranno il primo tratto di strada. Un’opera necessaria sia per gli abitanti che per quanti, per motivi di lavoro o turistici, transitano su questa strategica arteria nazionale che congiunge la costa tirrenica alla Pianura Padana".

Roberto Oligeri