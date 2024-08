Al Dei Marmi si interviene sui tornelli

E anche l’obiettivo dei tornelli allo Stadio dei Marmi è risolto. Di questi giorni la determina a firma del settore lavori pubblici, che affida alla ditta ‘Saima sicurezza’ di Arezzo la fornitura e l’installazione dei tornelli nell’impianto sportivo per un totale di 80mila euro. La Saima è un’azienda specializzata in questo settore con oltre 50mila impianti installati in tutto il mondo tra istituti di credito, Ministeri, carceri, industrie, stadi di calcio e enti a rischio. L’azienda si è occupata tra gli altri impianti di quello del ‘New Wembley Stadium’ di Londra, della progettazione e installazione dei corridoi ‘exit line’ dell’aeroporto JFK di New York e l’installazione del ‘Pass 107 light’ della stazione di Matera, giusto per fare qualche esempio. È invece in fase di ultimazione la posa del nuovo manto sintetico, di cui si sta occupando la Sofisport di Pisa, che si è aggiudicata l’appalto per 425.880,45 euro. Affidati anche i lavori per il software e i dispositivi di gestione di accesso ai varchi alla ‘Errepi Distribuzioni’ di Grosseto, impresa specializzata nel settore dell’information technology, per un importo complessivo di 39mila e 444,70 euro. Intanto l’investimento sullo Stadio dei Marmi da parte dell’amministrazione comunale sta superando abbondantemente il milione di euro, mentre sono in fase avanzata le procedure per l’adeguamento ai requisiti richiesti dalla Lega di serie. Nelle scorse settimane è anche stata nominata la commissione per affidare i lavori del nuovo impianto di illuminazione, che ha già individuato la ditta, tra le sei aziende che si erano presentate, e ora sono in corso le verifiche. Affidato anche il servizio tecnico per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione (31mila euro) ed esecuzione dei lavori all’architetto Massimiliano Puntelli di Carrara. E nei prossimi giorni si lavorerà al resto delle prescrizioni: la demolizione delle biglietterie esistenti in prossimità degli ingressi dei vari settori, il contestuale allargamento dei varchi attuali al fine di installare i tornelli per i controlli degli accessi, la realizzazione di una soletta di fondazione per l’ancoraggio di una nuova scala in acciaio per raggiungere l’uscita di emergenza nel settore Curva Nord, il recupero dei locali sotto la tribuna da adibire a sala Var (video assistant referee) e sala stampa, l’arretramento delle panchine esistenti per un miglioramento della visibilità e i nuovi servizi igienici delle due Curve.Tutti lavori che l’amministrazione comunale ha intenzione, come ribadito più volte, di ultimare entro la fine di settembre così da consentire alla Carrarase di giocare in casa per la gioia di tutti i tifosi.

Alessandra Poggi