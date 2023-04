Al cinema per aiutare la ricerca Iniziativa dello Splendor per l’Opa

Cinema e solidarietà nell’iniziativa “Andare al cinema fa bene al cuore” messa a punto da Fondazione Monasterio e S.e.c.i. srl, la società che gestisce la multisala Splendor 7 di via Dorsale. Da domani al 30 aprile per ciascun biglietto intero venduto al cinema la società S.e.c.i. devolverà un euro a Fondazione Monasterio che gestisce l’ospedale del Cuore di Massa e l’ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa. Nella settimana in cui si svolgerà l’iniziativa, negli spazi della multisala saranno inoltre allestiti contenitori per consentire donazioni volontarie. I fondi raccolti contribuiranno alla realizzazione di una nuova e più grande casa di accoglienza per l’ospitalità gratuita alle famiglie dei piccoli pazienti operati all’ospedale. "Sono felice di sostenere il progetto di Monasterio - ha detto Vasco Scarpellini, ad di S.e.c.i srl - Conosco il lavoro e la professionalità di clinici e ricercatori, sono certo dell’importanza dell’iniziativa". "Per Monasterio è fondamentale il contributo del territorio, della città e dei cittadini", ha detto Marco Torre, direttore generale della Fondazione Monasterio.