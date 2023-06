Al cinema il film su Michelangelo

Prima assoluta del film ’Michelangelo un genio in terra apuana’ al cinema. Il film, indipendente e autoprodotto, è stato ideato e voluto dall’attore Fabio Cristiani, autore dell’omonimo libro edito da Memoranda. Un film che vede protagonisti Michelangelo, il genio del Rinascimento, e la terra apuana, con la sua natura e la sua storia. Dopo il debutto al Teatrino dei Servi a Massa, il film trova la sua giusta collocazione nella sala Garibaldi a Carrara. L’appuntamento è per giovedì, alle 21, e il biglietto d’ingresso è di 3,50 euro. La proiezione sarà preceduta da una breve prolusione di Angela Maria Fruzzetti e dal saluto dell’assessora Gea Dazzi. Il lungometraggio, realizzato con un budget pari a zero, ha la regia di Riccardo Dalle Luche; montaggio Pierpaolo Bondielli, Pierpaolo Poggi supervisore alla sceneggiatura, Beppe Martini per la colonna sonora e Matteo Bigini protagonista assoluto.