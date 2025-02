Aiuti a disoccupati e inoccupati. Il progetto di Confcommercio

Formazione per persone senza un lavoro, un obiettivo importante e dall’alto valore sociale. L’agenzia formativa So. Ge. Se. Ter., agenzia formativa di Confcommercio, con l’inizio del nuovo anno fa il punto sulla sua attività che nel 2025 avrà un focus su un settore senza dubbio molto delicato e di importante rilevanza sociale.

"Quest’anno – afferma Andrea Giammattei, responsabile Confcommercio di So. Ge. Se. Ter – abbiamo in partenza o allo studio numerosi corsi di formazione rivolti a disoccupati o inoccupati. Sulla provincia di Lucca stiamo gestendo corsi gratuiti per l’avvio d’impresa presenti nel catalogo Gol della Regione Toscana tra i quali quelli per aspiranti agenti di commercio o agenti immobiliari, corsi di somministrazione alimenti e bevande e caldaisti. Mentre in provincia di Massa – insiste il responsabile Confcommercio – stiamo invece gestendo il catalogo Gol sulla formazione digitale con percorsi che variano dall’office automation a percorsi sulla grafica, programmazione c++, java, autocad e percorsi di preparazione al conseguimento dell’Icdl. Anche per questi corsi i soggetti interessati devono iscriversi al programma Gol rivolgendosi ai centri per l’impiego. Sempre su Massa a breve avranno avvio corsi per disoccupati finalizzati all’inserimento occupazionale nell’ambito della ristorazione e pasticceria".

"La nostra – termina infine Andrea Giammattei – è una agenzia che agisce a 360 gradi, proponendo in primo luogo un catalogo stabile di percorsi che sono rivolti alle imprese e all’aggiornamento professionale dei loro dipendenti. Percorsi a volte anche gratuiti per i loro partecipanti, grazie alla possibilità di sfruttare le risorse degli enti bilaterali del commercio e turismo, e quelle messe a disposizione dal fondo interprofessionale For. Te. A questo catalogo si affianca, però, un occhio sempre attento e vigile sull’esigenza di avvicinare al mondo del lavoro persone che al momento attuale sono senza occupazione, attraverso una formazione consona rispetto a quelli che sono i requisiti più comunemente ricercati dalle imprese del territorio".

Per tutte le informazioni e maggiori approfondimenti è possibile rivolgersi direttamente agli uffici di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara (0583/47311).