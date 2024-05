Airbnb presi d’assalto. Le agenzie cedono il passo: Marina più cara delle Cinque Terre

Carrara, 23 maggio 2024 – Addio agenzie immobiliari per le vacanze estive. Chi sceglie Marina per godersi le ferie alloggia nei cosiddetti Airbnb, case di privati che funzionano come alberghi e B&B, ma a prezzi altissimi. E nonostante i costi elevati per quello che offre Marina rispetto alla vicina Versilia o alle Cinque Terre, dove i prezzi sono inferiori, gli Airbnb della costa apuana sono già tutti esauriti per agosto, molti anche per la seconda metà di luglio. Ma come denunciano gli addetti ai lavori, i titolari delle agenzie immobiliari, spesso si tratta di abusivi che si improvvisano nell’ospitalità.

A frenare gli affitti a breve periodo in agenzia anche la burocrazia. Come spiega Lorena Tolaini vice presidente della Fiaip e titolare dell’agenzia ‘Elle immobiliare’ di via Fiorillo. "Tanti affitti i sono al nero e tanti sono Airbnb – dice Tolaini –, gestiti da persone senza il patentino. Ci sono privati che si spacciano per agenzie e la gente ci casca. Per quanto riguarda gli affitti a breve termine molte agenzie hanno smesso di farli perché c’è troppa burocrazia, addirittura si deve fare il sostituto d’imposta. Servirebbe una persona solo per seguire questo genere di pratiche ed è impensabile". Idem per Chiara Cippollini dell’agenzia Sara di viale Galilei. "ho smesso di fare affitti a breve termine perché la burocrazia ci scavalcava, dovevamo fare addirittura il sostituto d’imposta – dice Chiara –, e una singola agenzia solo per seguire questo viene tagliata fuori dal mercato".

Al contrario sta ricevendo molte richieste Simone Bertolo della ‘Broker x te’ di viale Galilei. "Dopo il Covid si è affermata la tendenza di prenotare all’ultimo momento – spiega Simone –, prima prenotavano già entro Natale, massimo Pasqua. Prevedo molte prenotazioni per l’estate ma gli Airbnb creano un po’ di confusione perché danno la possibilità di disdire prima della data della vacanza". Tornando agli Airbnb sul sito ufficiale una villetta a trecento metri dal mare a Marina, dal 15 al 30 giugno per due persone costa 2.872 euro, mentre dall’1 all’8 agosto 3mila euro. Un appartamento per quattro persone, sempre dal 15 giugno al 30 giugno costa invece 3.872. A un chilometro dalla spiaggia un appartamento per due adulti e due bambini costa 1.301 euro: 15 notti a 80 euro l’una, oltre a 30 per i costi di pulizia e 191 per i servizi. La voce servizi però è molto generica e non si capisce se le strutture nel prezzo includono i pasti, ma in molti li propongono.