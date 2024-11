Aima, Fabrizio Cherubini confermato presidente

Fabrizio Cherubini è stato conferma presidente dell’Aima (Associazione intercomunale massese anziani) per gli anni 2025, ’26 e ’27. Il nuovo consiglio direttivo è composto inoltre da Maurizio Tongiani, Ivana Pinarelli, Silvana Ceccarelli, Anita Maria Isoppo, Dina Alberti, Nora Mocchi. L’associazione si appresta ad aprire il nuovo anno delle attività 2025 dando continuità alle iniziative tradizionali che caratterizzano il centro anziani e tanti progetti nel cassetto. Soddisfatto il presidente Cherubini che ringrazia i soci per la fiducia accordatagli. L’Aima è un centro di aggregazione per gli anziani e ha sede in via Serchio 49, a Marina di Massa, ospite dell’amministrazione comunale. E’ stato fondato nel 1983 dalla compianta Bianca Balderi e conta circa un centinaio di soci. Aperto tutti i giorni, il centro persegue finalità assistenziali ludiche e culturali prevenendo situazioni di marginalizzazione e di isolamento. La sede ha un proprio ristorante per pranzi di socializzazione e apre una volta la settimana. All’interno si svolgono molteplici attività tra cui afa (attività fisica anziani), bricolage, giochi di carte, pittura, incontri di canto per valorizzare il noto coro dell’Aima. Numerose inoltre le iniziative e gli eventi che vengono organizzati anche su proposta dei partecipanti tra cui le esercitazioni di cucina, varie forme di attività manuali, conferenze, presentazione di libri, concerti e gite. Un centro importante per la città.

A.M. Fruzzetti