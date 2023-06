Agorà Mostra dell’Auser

Sabato alle 18 taglio del nastro per la seconda edizione di ‘Agorà’, la mostra a cielo aperto al Parco Puccinelli realizzata dagli studenti delle classi terze della Provincia e del Comune di Luni. Le opere dei ragazzi saranno esposte anche dalle 10 alle 19 di domenica. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le associazioni Auser e ‘Italian spirit of art’, e vede come protagonisti i finalisti del concorso ‘Io creo drawing 2023’. Il concorso è nato nel 2012, ma è dallo scorso anno che è nata l’idea di portare l’arte in un luogo aperto al pubblico come il Parco Puccinelli, anche grazie alla collaborazione tra le due associazioni e ai volontari che prestano servizio di sorveglianza. Durante l’inaugurazione di sabato sarà presentato il lavoro svolto in questi anni dall’associazione Isa con il progetto ’Io creo drawing’, e i frutti della collaborazione tra le due associazioni, approfittando del momento di convivialità verranno presentati i quadri dei giovani artisti.