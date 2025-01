’Agnus Dei’ ritrovato. Alla scoperta dell’opera del tutto sconosciuta

L’oratorio della parrocchia della Madonna del Pianto di Castagnola ospita domani, alle 18, la conferenza sull’opera di Giovanni Isola ‘L’Agnus Dei’ a cura di Silvano Soldano, con interventi del parroco Don Carlo Alberto Tongiani e del presidente di Italia Nostra, Bruno Giampaoli. L’opera è stata ‘riscoperta’ da poco proprio da parte dei membri dell’associazione: nel tempo se ne era persa memoria.

"L’opera – spiega Italia Nostra – risale al 1856, quando a seguito di un’epidemia di colera il professore Giovanni Isola, direttore della locale scuola di scultura, oggi liceo artistico, era stato incaricato e aveva realizzato un altare in memoria del superamento di quella dolorosa vicenda. L’altare, in tempi moderni, come ricorda il parroco, era stato smembrato per essere sostituito da uno più moderno anche se le varie componenti sono tutt’ora presenti nella chiesa, se pur separati in diverse collocazioni".

Tra i vari elementi sparsi qua e là, però, secondo l’associazione "non è difficile individuare la mano di uno scultore e ornatista così capace che modellò tra l’altro i leoni di piazza Aranci e vinse il premio per la plastica ornamentale all’esposizione internazionale di Parigi con la sua monumentale ‘Toilette’. L’opera è un bellissimo Agnus Dei che ribadisce la particolare capacità di Isola nelle realizzazioni in marmo statuario di figure animali. L’agnello, adagiato sopra una croce marmorea, presenta nella lavorazione del manto un virtuosismo di scalpello originale quanto eccezionale. Un’opera che si aggiunge alle altre dell’artista apuano che a metà Ottocento era stato chiamato dalla signoria estense di Massa per riqualificare la scuola di scultura".